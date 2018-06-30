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CHP Palu İlçe Başkanı, Evinde Ölü Bulundu

CHP PALU İLÇE BAŞKANI, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Elazığ'da, CHP Palu İlçe Başkanı 79 yaşındaki Selahaddin Hancı, evinde ölü bulundu. Kalp yetmezliğinden öldüğü belirlenen Hancı, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Chp Palu İlçe Başkanı, Evinde Ölü Bulundu(9/10)5

Elazığ'da, CHP Palu İlçe Başkanı Selahaddin Hancı (79), evinde ölü bulundu. Yapılan otopside kalp yetmezliğinden öldüğü belirlenen Hancı, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

HAREKETSİZ YERDE YATARKEN BULUNDU

CHP Palu İlçe Başkanı Hancı'dan gün içerisinde haber alamayan yakınları Çarşı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren yakınları, Hancı'yı hareketsiz yerde yatarken buldu.

KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Eve gelen sağlık ekipleri, Hancı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan otopside kalp yetmezliğinden öldüğü belirlenen Hancı, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, partiye büyük emek vermiş değerli bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kaplan, "Hancı, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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