CHP MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN SKANDAL 'BAYRAM' ÇIKIŞI!
Bayramlaşma merasiminde Ramazan Bayramı'nın Atatürk tarafından armağan edildiğine vurgu yapan CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, büyük bir skandala imza attı.
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma merasiminde Razaman Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini söyledi.
ADAYLAR SIRAYLA KONUŞTU
CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı'nın önemine dikkat çekildi.
SİBEL YEŞİLDAL'DAN ŞOK SÖZLER
Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal'a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu.
"RAMAZAN BAYRAMI'NI ATATÜRK ARMAĞAN ETTİ"
Sözlerine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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