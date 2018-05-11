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CHP, Meclis'in kritik kararını Anayasa Mahkemesine taşıyor

CHP, MECLİS'İN KRİTİK KARARINI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYOR

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Chp, Meclis'in Kritik Kararını Anayasa Mahkemesine Taşıyor(6/10)2

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edilmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ AYM'YE GİDECEKLER

CHP, bu yetkiyi Anayasa Mahkemesine taşıma kararı aldı. Parti sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada "Pazartesi günü konuyu AYM'ye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR KURULUNA KHK ÇIKARMA YETKİSİ VERİLDİ

Kabul edilen tasarıya göre, kanun ve KHK'lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler yeni hükümet sisteminde olmayacağından, bu ibarelerin ilgili kanun ve KHK'lerden çıkarılabilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriyor.

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Kaynak: haberinburada



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