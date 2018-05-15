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CHP, MAVİ MARMARA ANLAŞMASININ İPTALİ İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLIYOR


CHP, Mavi Marmara anlaşmasının iptali için kanun teklifi hazırlıyor
Tarih : 15 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Chp, Mavi Marmara Anlaşmasının İptali İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor(10/10)6

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin atkısı ile çıktığı parti grubunda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

İsrail ile yapılan Mavi Marmara anlaşmasının iptali için kanun teklifi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Anlaşmayı iptal edin, 20 milyon doları ben kendim bulup vereceğim size" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"FİLİSTİN HALKINA YAPILAN KATLİAMDIR"

"Filistin halkına yapılan katliamdır, zulümdür. Açıkça kınıyoruz. Bekliyouz ki bütün dünya ayağa kalksın. ABD'de sorunlarını çözemeyen bir başkan, bu kararı aldı. Tel Aviv'den Kudüs'e ABD'nin büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki, Trump bu yetkiyi kullanmasın. Ortadoğu'nun kan gölü olmasına teşvik ediyorsunuz. Pimi çekilen bombayı Kudüs'ün ortasına yerleştirdiler. Tarihe kanlı Pazartesi olarak geçecektir. Hiçbir Ortadoğulu Kanlı Pazartesi'yi unutmamalıdır. Siz gelişmiş silahlarla, insanları tarıyorsunuz, bu mudur ahlak?

"BARIŞ SİLAHLA OLMAZ"

Trump, kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun, nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor? Ortadoğu'daki barış silahla olmaz. BM kararlarını tanımıyorum diyorsun, ben istediğimi yaparım diyorsun. İstediğini yaparsan tarihine Kanlı Pazartesi'yi geçirirsin. İnsanlık tarih boyunca seni lanetler.

'SADECE SLOGAN VAR'

Yazık günah değil mi o insanlara? 70 yıldır mücadele ediyorlar. Bir insanın vatanı için mücadele etmesi kadar doğal ne olabilir? İnsan kendi toprağında mülteci olabilir mi? Ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş olabilir mi? Kudüsü savunmak isteyen insanlara kurşun yağdıranları tarih unutmayacaktır. O çocukların tankları, topları, tüfekleri yok. Sadece slogan atıyor, yürüyüş yapıyorlar. Buna bile tahammülleri yok. Bundan böyle kimse demokrasi dersi vermesin. Onlara bundan sonra sürekli Kanlı Pazartesi'yi hatırlatacağız.

ABD yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı yoktur. Kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık.

"3 GÜNLÜK YAS DOĞRUDUR"

3 günlük yas ilan edildi, doğrudur. Türkiye'nin yas tutması kadar doğru bir şey yoktur. Her Filistinli kendi toprağı için mücadele ediyor, her Türk vatandaşı da Filistinli kardeşinin yanında olacaktır.

Ortadoğu'daki yaşananlardan sonra Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımı 2 kere Filistin'e gönderdim. Yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz.

"ARAP DÜNYASI FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKAMIYOR"

Dünya ayağa kalksın isteriz. Ama kısık sesli protesto yapılıyor. Birbirini gırtlaklayan, egemen güçlerin esiri olan Arap dünyası, Filistin'e sahip çıkamıyor. Biz sahip çıkarken, onlar sahip çıkamıyor. Kısık sesli protesto bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Egemen güçlerin esiri olan iktidarlardan kimseye hayır gelmez."

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Kaynak: haberinburada



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