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CHP listesini belirledi! İşte Ankara milletvekili adayları

CHP LİSTESİNİ BELİRLEDİ! İŞTE ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin Ankara milletvekili adayları Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında belirlendi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Chp Listesini Belirledi! İşte Ankara Milletvekili Adayları(8/10)4

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin 3 büyük ildeki milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin Ankara milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin Ankara Milletvekili adayları:

1. Bölge

Tekin Bingöl,

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşçıer

Ekrem Kerem Oktay

2. Bölge

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

3. Bölge

Haluk Koç

Murat Emir

Ahmet Ersen

Servet Ünsal

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Kaynak: haberinburada



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