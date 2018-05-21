24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin 3 büyük ildeki milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin Ankara milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin Ankara Milletvekili adayları:

1. Bölge

Tekin Bingöl,

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşçıer

Ekrem Kerem Oktay

2. Bölge

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

3. Bölge

Haluk Koç

Murat Emir

Ahmet Ersen

Servet Ünsal

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Kaynak: haberinburada