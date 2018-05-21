CHP LİSTESİNDE MERAK EDİLEN 3 ADAYIN SEÇİM YERLERİ BELLİ OLDU
24 Haziran genel seçimleri için CHP'nin milletvekili adayları listesi belli oldu. Deniz Baykal, Enis Berberoğlu ve Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olacakları yönündeki sorularda cevabını buldu.
ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL'DAN ADAY OLDU
CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday olması dikkat çekti.
BAYKAL GELENEĞİ BOZMADI
Öte yandan geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve sağlık sorunları hala devam eden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan birinci sırada milletvekili adayı oldu.
ABDÜLLATİF ŞENER KONYA'DAN ADAY OLDU
CHP'ye yeni transfer olan eski AK Parti'li Bakan Abdüllatif Şener ise Konya birinci sıradan milletvekili adayı oldu.
Kaynak: haberinburada
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