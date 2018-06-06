3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Aşağı Düştü, Burnu Bile Kanamadı!
Yalova Açıklarındaki Lüks Yat Alev Alıp Battı
Uefa'dan Beşiktaş'a Ceza!
Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlginç Vaat: Türkiye'ye Dolar Yağdıracağız
Beşiktaşla Kiralık Sözleşmesi Sona Eren Anderson Talisca, İtalya'da Görüntülendi
Ak Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir
Tika'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güldüren Tosun Paşa Göndermesi!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak'la Sözleşme Yeniledi
Önder Özen, Samsunspor'un Sportif Direktörü Oldu
Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi Bruno Peres, Torino'ya Transfer Oluyor
Türkiye, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Ege Çıkışı Sonrası Ab'yi Uyardı: Alet Olmayın
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Sınır Ötesine Operasyon Sinyali: Kandil Uzak Hedef Değil!
Fenerbahçeli Josef De Souza'dan Transfer Açıklaması: Rio'ya Yakın Olmak İsterim
Şiddet, U13'e Bile Sıçradı! Taraftarlar İçi Çocuk Dolu Otobüsü Tailadı
Milli Güreşçi Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
Liverpool Ve Manchester City, Cezayirli Futbolcu Riyad Mahrez'in Peşinde
Saadet Partisi'nin Diyarbakır Mitingi Kürtçe İlahilerle Başladı
Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı
Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlginç Vaat: Türkiye'ye Dolar Yağdıracağız

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN İLGİNÇ VAAT: TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞDIRACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı kuracağız. Türkiye'ye dolar yağdıracağız" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlginç Vaat: Türkiye'ye Dolar Yağdıracağız(8/10)4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi bölgemizde barış istiyoruz. Terörü sonlandıracağız. Egemen güçlerin istedikleri gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz. İlk kez CHP olarak 'Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı' kuracağız. Türkiye'ye dolar yağdıracağız" dedi.

"SORUNLARIMIZI AŞMAK İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda miting meydanında konuşulmayan ayrıntılara gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ayrıntıları sizlere sunmaya çalışacağım. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. İnsanlarımız güzel ve çalışkan tarihimiz var. Her şeyimiz var ama bu ülkede mutlu değiliz. Mutlu olmak istiyoruz. Sorunlarımız var sorunlarımızı aşmak istiyoruz. Seçim var oyumuzu kullanacağız. Var olan sorunları nasıl aşacağız bunu anlatacağım." diye konuştu.

4 AŞAMALI STRATEJİSİNİ ANLATTI

4 aşamalı bir stratejiyi hayata geçirmezsek kimse sorunları çözemez diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Birincisi eğer bir ülkede demokrasi yoksa büyüme, kalkınma ve huzur olmaz. Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü olmaz. Birinci adım, bu ülkeyle çağdaş ülkelerde uygulanan demokratik standartlar getireceğiz. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, partimizin 'millet ittifakı'nın parlamentoda çoğunluk olduğu düzende, en geç 1 ay içinde OHAL bitecek. Niye böyle bir uygulama var? Bütün dünyaya ilan edeceğiz, 'Bizim ülkemizde demokrasi var' diyeceğiz."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Lideri  Kemal  Kılıçdaroğlu  Ndan  İlginç  Vaat  Türkiye  Ye  Dolar  Yağdıracağız  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER