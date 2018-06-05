CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI BROŞÜR DAĞITIRKEN SALDIRIYA UĞRADI
Seçim çalışmaları sırasında partili kadınlarla birlikte broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, Gölhisar Mahallesi'nde "PKK yandaşları burada gezemezsiniz" diyen bir kişinin saldırısına uğradı.
DARP RAPORU ALDI
Partililer polisi ararken, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Necla Yenidünya darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden Yenidünya, şikayetçi oldu. Polis, saldırıda bulunduğu ileri sürülen E.E.'yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
"PKK YANDAŞLARI BURADA GEZEMEZSİNİZ"
Yaşadıklarını anlatan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, "Gölhisar Mahallesi'nde broşür dağıtırken karşıdan gelen bir kadınla karşılaştık. Karşılaştığımız kadın, 'Hep seçimden seçime geliyorsunuz' dedi. Bizler de sorumluluklarımız olduğunu anlattık. Kadın, bizden broşürü alarak yürüdü. Balkondan bir adam 'PKK yandaşları burada gezemezsiniz' diye bağırarak bize doğru geldi. Arkam dönükken arkamdan gelerek sırtıma vurdu. Vurmasıyla birlikte ben yere düştüm" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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