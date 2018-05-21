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CHP İzmir için adaylarını belirledi! İşte listeye giren isimler

CHP İZMİR İÇİN ADAYLARINI BELİRLEDİ! İŞTE LİSTEYE GİREN İSİMLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İzmir milletvekili adayları belirlendi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Chp İzmir İçin Adaylarını Belirledi! İşte Listeye Giren İsimler(6/10)2

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin İzmir milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.

ADAY LİSTESİ KILIÇDAROĞLU VE KOMİSYON TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLDİ

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşti. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin İzmir milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin İzmir milletvekili adayları:

İZMİR

1. Bölge

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Erdal Aslan

2. Bölge

Kemal Kılıçdaroğlu

Ünal Çeriköz

Kamil Okyay Sındır

Atila Setel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

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Kaynak: haberinburada



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