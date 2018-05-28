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Chp, Fetö Elebaşı Gülen'in İade Dosyası İçin Bakanlığa Başvurdu

CHP, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyası için Bakanlığa başvurdu

CHP, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADE DOSYASI İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDU

Son dakika! CHP, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyasını incelemek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. CHP heyeti için Bakanlık'tan izin istendi

Tarih : 28 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Chp, Fetö Elebaşı Gülen'in İade Dosyası İçin Bakanlığa Başvurdu(9/10)5

CHP, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık'tan CHP heyetinin iade dosyasını görmek için izin istendi.

İNCE "USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ" DEMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümetin FETÖ elebaşı Gülen'i usulüne uygun istemediğini iddia etmiş, hükümetten konu ile ilgili sert mesajlar gelmişti.

ERDOĞAN İDDİALARI YANITLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Habertürk TV, SHOW TV ve Bloomberg HT ortak yayınında İnce'nin iddialarına belgelerle yanıt vereceğini açıkladı.

Erdoğan'ın katılacağı yayın saat 23.00'te...

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Kaynak: haberinburada



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