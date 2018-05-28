CHP, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADE DOSYASI İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDU
Son dakika! CHP, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyasını incelemek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. CHP heyeti için Bakanlık'tan izin istendi
CHP, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık'tan CHP heyetinin iade dosyasını görmek için izin istendi.
İNCE "USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ" DEMİŞTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümetin FETÖ elebaşı Gülen'i usulüne uygun istemediğini iddia etmiş, hükümetten konu ile ilgili sert mesajlar gelmişti.
ERDOĞAN İDDİALARI YANITLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Habertürk TV, SHOW TV ve Bloomberg HT ortak yayınında İnce'nin iddialarına belgelerle yanıt vereceğini açıkladı.
Erdoğan'ın katılacağı yayın saat 23.00'te...2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji İstanbullulara Müjdeyi Verdi!
- Çete Hesaplaşması! Parçalanmış 7 Ceset Bulundu
- Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal Ellerindeki Son Anketi Açıkladı: Erdoğan 54-56 Bandında
- Sivas'tan Acı Haber! Astsubay, Arkadaşının Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu!
- Kahraman Genç, Balkondan Sarkan Çocuğu Binanın Dış Cephesinden 4. Kata Tırmanarak Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Alevler İçinde Kalarak Yere Çakılan Uçağın Pilotu Yanarak Can Verdi
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar