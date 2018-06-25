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CHP, 11 ilde yıllar sonra milletvekili çıkardı! İşte o iller

CHP, 11 İLDE YILLAR SONRA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI! İŞTE O İLLER

Saadet Partisi seçimlerde CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi. Ama oyları CHP'ye yaradı. CHP yıllardır milletvekili çıkaramadığı 11 ilden vekil çıkardı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 03:10
Puan Ver : Chp, 11 İlde Yıllar Sonra Milletvekili Çıkardı! İşte O İller(10/10)6

Saadet Partisi, seçimlere yönelik CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi. Ama oyları CHP'ye yaradı. CHP yıllardır vekil çıkaramadığı illerden milletvekili çıkardı.

SAADET PARTİSİ, PARLAMENTOYA MİLLETVEKİLİ GÖNDEREMEDİ

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN EN AZ OY ALAN PARTİSİ OLDU

Saadet Partisi, 2015 Genel Seçimleri'nde 326 bin 50 oy aldı ve yüzde 10 seçim barajını aşamadı. Bu seçimde ise yüzde 1.36 oy oranıyla 668 bin 894 kişinin oyunu alan Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın en az oy alan partisi oldu.

CHP UZUN ZAMANDIR VEKİL ÇIKARAMADIĞI 11 İLDE VEKİL ÇIKARDI

Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

Eski Tunceli milletvekili Gürsel Erol CHP'den Elazığ milletvekili seçildi.

40 YIL SONRA VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

SAADET PARTİSİ KONTENJANINDAN ÜÇ MİLLETVEKİLİ MECLİS'E GİRDİ

Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Buna göre, milletvekili adayları Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girdi.

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Kaynak: haberinburada



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