CHP, 11 İLDE YILLAR SONRA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI! İŞTE O İLLER
Saadet Partisi seçimlerde CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi. Ama oyları CHP'ye yaradı. CHP yıllardır milletvekili çıkaramadığı 11 ilden vekil çıkardı.
Saadet Partisi, seçimlere yönelik CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi. Ama oyları CHP'ye yaradı. CHP yıllardır vekil çıkaramadığı illerden milletvekili çıkardı.
SAADET PARTİSİ, PARLAMENTOYA MİLLETVEKİLİ GÖNDEREMEDİ
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN EN AZ OY ALAN PARTİSİ OLDU
Saadet Partisi, 2015 Genel Seçimleri'nde 326 bin 50 oy aldı ve yüzde 10 seçim barajını aşamadı. Bu seçimde ise yüzde 1.36 oy oranıyla 668 bin 894 kişinin oyunu alan Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın en az oy alan partisi oldu.
CHP UZUN ZAMANDIR VEKİL ÇIKARAMADIĞI 11 İLDE VEKİL ÇIKARDI
Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.
Eski Tunceli milletvekili Gürsel Erol CHP'den Elazığ milletvekili seçildi.
40 YIL SONRA VEKİL ÇIKARDI
Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.
SAADET PARTİSİ KONTENJANINDAN ÜÇ MİLLETVEKİLİ MECLİS'E GİRDİ
Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Buna göre, milletvekili adayları Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünyadan Tebrik Mesajları Yağdı
- Erdoğan, Seçim Stresini Kenara Bıraktı, Ayağı Kırılan Çocuğa Koştu!
- Erdoğan'ın Seçimleri Kazanmasının Ardından Chp Genel Merkezi Karıştı
- Seçim Sonuçlarının Açıklanmaya Başlamasının Ardından, Vatandaşlar Kutlamalara Başladı
- İstanbul'da Halka Hitap Eden Erdoğan, Balkon Konuşması Yapacak!
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar