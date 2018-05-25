CEZAEVİNE GÖNDERİLEN RAPÇİ EZHEL'İN İLK İFADESİ
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçuyla dün akşam gözaltına alınan Ezhel, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım" dedi.
Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıylaçıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"
Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dedi.
DAHA ÖNCEDE TUTUKLANMIŞTI
Sercan İpekçioğlu, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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