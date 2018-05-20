CEZAEVİNE GİREN TÜRKÜCÜ ÇIPLAK ARANDI, AVUKATI DEVREYE GİRDİ
Örgüt propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası verilen türkücü Pınar Aydınlar'ın avukatı, müvekkilinin cezaevine girerken çıplak arandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Türkücü Pınar Aydınlar, örgüt propagandası yapmak suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasını çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gitti. Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak, müvekkilinin cezaevi personeli tarafından çıplak bir şekilde arandığını iddia ederek çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
ZORLA ÇIPLAK ARANDI
Pınar Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şunları belirtti: "Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahede altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar'da manevi anlamda telafisi imkânsız zararlara yol açmıştır."
"SANATÇI KİMLİĞİ ZEDELENDİ"
"Ayrıca kamuoyunda tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır."
Kaynak: haberinburada
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