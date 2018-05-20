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Cezaevine Giren Türkücü Çıplak Arandı, Avukatı Devreye Girdi
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Cezaevine giren türkücü çıplak arandı, avukatı devreye girdi

CEZAEVİNE GİREN TÜRKÜCÜ ÇIPLAK ARANDI, AVUKATI DEVREYE GİRDİ

Örgüt propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası verilen türkücü Pınar Aydınlar'ın avukatı, müvekkilinin cezaevine girerken çıplak arandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Cezaevine Giren Türkücü Çıplak Arandı, Avukatı Devreye Girdi(10/10)6

Türkücü Pınar Aydınlar, örgüt propagandası yapmak suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasını çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gitti. Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak, müvekkilinin cezaevi personeli tarafından çıplak bir şekilde arandığını iddia ederek çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

ZORLA ÇIPLAK ARANDI

Pınar Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şunları belirtti: "Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahede altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar'da manevi anlamda telafisi imkânsız zararlara yol açmıştır."

"SANATÇI KİMLİĞİ ZEDELENDİ"

"Ayrıca kamuoyunda tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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