Cüneyt Çakır Çok İddialı Konuştu: Türkiye'de Yapılmayanı Yaptık
İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz Tutuklandı
Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'la İlgili Konuştu: Bizi Dinlemiyor
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i Uzatmalarda Devirdi: 98-93
Trump'tan Pişmanlık Tweeti: Keşke Başkasını Seçseydim
Muharrem İnce Ve Nagehan Alçı Arasında Gerginlik: Size Söyleyecek Değilim
Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
İsrail'den Misilleme! Asya Ülkesinin Vatandaşlarına Yasak Geldi
Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı
Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
İnce'den Kitap Tartışmalarına Yeni Yorum: Sözlerimin Arkasındayım Diyordu Bugün Yalanlıyor
Türkiye Bastırdı! Nato, Pyd'yi Terör Örgütü Olarak Kabul Etti
Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem
Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
İnce, Delil Olarak Gösterdi, Nasuhi Güngör, Kitabını Yalanladı!
Salah İçin Olay Sözler: Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı
Yaprak Dökümü Sürüyor! Ünlü Ekran Yüzü Serdar Cebe'nin Görevine Son Verildi

Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı

CEZAEVİNDEKİ EŞİNE KEK İÇİNDE SİM KART GÖNDERMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Rusya'da bir kadın, cezaevindeki eşine pişirdiği kekin içerisine koyduğu sim kartı göndermeye çalışırken yakalandı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı(10/10)6

Rusya'nın kuzey bölgelerinden Komi Özerk Cumhuriyeti'nin Uhta şehrindeki bir cezaevinde yatan mahkuma gönderilen hediye ve eşyaların incelemesi sırasında güvenlik görevlileri ilginç bir maddeye rastladı.

KEKTE SİM KART ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik görevlileri gönderilen keki incelediklerinde içinde sim kart buldu. Yapılan araştırmada keki mahkumun Krasnodar'da yaşayan eşinin gönderdiği ortaya çıktı. Uhta bölge basın servisi tarafından kek içerisinden çıkan sim kartın görüntüsü basına servis edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cezaevindeki  Eşine  Kek  İçinde  Sim  Kart  Göndermeye  Çalışırken  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER