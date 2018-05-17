CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ, MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ: SEÇİM YOĞUNLUĞUM VAR, GELEMİYORUM
HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, mahkemeye verdiği dilekçede, "Seçim yoğunluğundan kaynaklı duruşmaya katılamayacağım." dedi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü.
SEÇİM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILMAYACAK
Duvar'ın haberine göre, Demirtaş, seçim çalışmalarından kaynaklı savunmasını hazırlamadığını ve seçim yoğunluğundan kaynaklı duruşmaya katılamayacağını Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi hakimine dilekçe ile bildirdi.
ERDOĞAN'IN AVUKATLARI ŞİKAYETLERİNİ DEVAM ETTİRDİ
Duruşmada, geçen duruşmanın ses kayıt çözümünün yapıldığı belirtilerek, dosyaya konuldu. Demirtaş'ın avukatları, önceki duruşmada dile getirdikleri taleplerini tekrar etti. Erdoğan'ın avukatları ise, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.
DURUŞMA 5 ARALIK'A ERTELENDİ
Demirtaş'ın mazeretini kabul eden hakim, tutukluluğu devam etmesi durumda Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.
Kaynak: haberinburada
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