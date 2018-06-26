CEZAEVİNDE TUTUKLU OLAN 3 MİLLETVEKİLİ, YEMİN EDEMEYECEK
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Cengiz Çiçek ve Leyla Güven cezaevinde tutuklu bulundukları için 8 Temmuz'da yapılması planlanan Meclis'teki törene katılmayacak ve yemin edemeyecek.
24 Haziran seçimlerinin ardından seçilen 600 vekil kesin sonuçların açıklanmasının ardından TBMM'de yemin ederek resmen görevlerine başlayacak. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre seçilen 3 vekil yemin törenine katılmayacak. CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Cengiz Çiçek ve Leyla Güven cezaevinde tutuklu bulundukları için yemin edemeyecekler.
YENİ DÖNEM YSK'NIN AÇIKLAMASIYLA BAŞLAYACAK
24 Haziran seçimleri ile yeni sisteme resmen geçen Türkiye genelinde 600 vekil seçilerek Meclis'e girdi. Yeni dönem YSK'nın kesin sonuçları açıklamasıyla başlayacak. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclis'te yemin edecek olan vekillerden 3'ü bu törene katılamayacak.
3 VEKİL YEMİN EDEMEYECEK
Milletvekilleri, önce mazbatalarını alıp TBMM'ye kayıt yaptıracak, ardından da Meclis Genel Kurulunda yemin edecek. Ant içmeyenler, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Bu durumda, cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Cengiz Çiçek ve Leyla Güven yemin edemeyecekler.
MİLLETVEKİLLERİ 8 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK
YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.
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Kaynak: haberinburada
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