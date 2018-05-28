Guanajuato eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

CESETLERİN YANINA NOT BIRAKMIŞLAR

Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.

2 AYDA 4206 CİNAYET

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Kaynak: haberinburada