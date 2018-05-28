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Çete hesaplaşması! Parçalanmış 7 ceset bulundu

ÇETE HESAPLAŞMASI! PARÇALANMIŞ 7 CESET BULUNDU

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde, çete üyesi oldukları açıklanan kişilere ait parçalanmış 7 ceset bulundu.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Çete Hesaplaşması! Parçalanmış 7 Ceset Bulundu(8/10)4

Guanajuato eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

CESETLERİN YANINA NOT BIRAKMIŞLAR

Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.

2 AYDA 4206 CİNAYET

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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