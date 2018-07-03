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Cesedinin bulunduğu yerle ilgili herkes aynı soruyu soruyor

CESEDİNİN BULUNDUĞU YERLE İLGİLİ HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin daha önce defalarca aranan yerde bulunması "Sonradan mı bırakıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 09:50
Puan Ver : Cesedinin Bulunduğu Yerle İlgili Herkes Aynı Soruyu Soruyor(6/10)2

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü (15 Haziran) Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane köyünde bulundu.

KAFA KARIŞTIRAN DETAY

Acı haber herkesi yasa boğdu. Minik Leyla'nın cansız bedeninin daha önce defalarca aranan yerde bulunması "Sonradan mı bırakıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

BAKAN SOYLU DA DOĞRULADI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Çocuğun hayatı bizim için önemliydi. Çocuğu gözden çıkarırlar diye endişemiz vardı. Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu. Cansız bedenine su içinde ulaşıldı. Cinsel istismar yok. Sonradan oraya koyulmuş gibi görünüyor. Çok ufak bir darp görünüyor. Otopsi sonucunda belli olacak" ifadelerini kullandı.

ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Görgü tanıklarının aktardığına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ YAPILAN İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

Leyla'nın kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak. Bu arada, cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken "Leyla'm, senin kanın yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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