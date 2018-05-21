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Cesare Prandelli, Serie A Ekibi Sossuolo'nun Başına Geçiyor

CESARE PRANDELLİ, SERİE A EKİBİ SOSSUOLO'NUN BAŞINA GEÇİYOR

Igor Tudor'un ardından bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli de Serie A'ya dönüyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Cesare Prandelli, Serie A Ekibi Sossuolo'nun Başına Geçiyor(7/10)3

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Valencia ve Al-Nasr'da görev yapan Cesare Prandelli'nin yeni durağı belli oluyor.

Ocak ayından bu yana görev yapmayan Cesare Prandelli, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Serie A'da sezonu 11. sırada tamamlayan Sassolo'da teknik direktör Giuseppe Iachini ile yolların ayrılması bekleniyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde Sassuolo Yönetimi'nin Serie A tecrübesi olan Cesare Prandelli'yi takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte Dünya Kupası'ndan önce yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor.

Prandelli daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma ve Parma'da da görev yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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