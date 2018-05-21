CESARE PRANDELLİ, SERİE A EKİBİ SOSSUOLO'NUN BAŞINA GEÇİYOR
Igor Tudor'un ardından bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli de Serie A'ya dönüyor.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Valencia ve Al-Nasr'da görev yapan Cesare Prandelli'nin yeni durağı belli oluyor.
Ocak ayından bu yana görev yapmayan Cesare Prandelli, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Serie A'da sezonu 11. sırada tamamlayan Sassolo'da teknik direktör Giuseppe Iachini ile yolların ayrılması bekleniyor.
İTALYAN BASINI DUYURDU
İtalyan basınında geniş yer bulan haberde Sassuolo Yönetimi'nin Serie A tecrübesi olan Cesare Prandelli'yi takımın başına getirmek istediği belirtildi.
Yeşil-siyahlı ekipte Dünya Kupası'ndan önce yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor.
Prandelli daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma ve Parma'da da görev yaptı.
Kaynak: haberinburada
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