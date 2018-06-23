CEREN HİNDİSTAN'IN YATAK ODASI POZU SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI
Hasta bebeğine kemoterapi yaptırmayı reddedmesiyle büyük tepki çeken oyuncu Ceren Hindistan'ın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafı büyük tepki topladı.
Oyuncu Ceren Hindistan, imam nikahlı eşi Ümit Aslan'dan, Temmuz 2015'te Arya (2.5) adlı bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Geçen Kasım'da Arya'nın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlanmış ama Ceren Hindistan kızının kemoterapi görmesini istememişti. Ümit Aslan da velayet davası açmıştı.
TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI
Ceren Hindistan önceki gün Instagram'ın hikaye kısmında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. Zira yatak odasında seksi bikini ile verdiği pozda küçük kızı da vardı.
Kaynak: haberinburada
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