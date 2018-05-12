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Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı

CEREN HİNDİSTAN: KEMERLE DAYAK YEDİM, ÜZERİMDE SADECE HAVLU VARDI

Son dönemlerde kızının kanser tedavisini yarıda kestiği iddialarıyla gündeme gelen Ceren Hindistan, "Hamileyken iki saat boyunca yerde kemerle dayak yedim. Üzerimde sadece havlu vardı" dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı(10/10)6

Kızı Arya'yı tedavi ettirmediği ve onu adeta ölüme terk ettiği şeklinde çıkan haberlerle gündeme gelen model Ceren Hindistan, yaşananların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

KANSER TEDAVİSİNİ YARIDA MI KESTİ?

Kanser tedavisini yarıda kestiğini ve bir anne olarak kızıyla ilgilenmediğini iddia eden eski eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Hindistan, iki haftadır magazin gündemini meşgul ediyor. Bu süre zarfında, hastane 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kanser tedavisini yarıda kestiği iddiasıyla Ceren Hindistan'a dava açtı.

"KEMERLE DAYAK YEDİM, ÜZERİMDE SADECE HAVLU VARDI"

Yaşananlarla ilgili Posta'ya konuşan Ceren Hindistan, "Hamileyken iki saat boyunca yerde kemerle dayak yedim. Üzerimde sadece havlu vardı, yeni duştan çıkmıştım. Karnımı korudum, kafam şişti ve üç gün boyunca yastığa kafamı koyamadım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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