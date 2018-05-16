Cenk Tosun'un Hocası Sonunda Kovuldu
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Cenk Tosun'un hocası sonunda kovuldu

CENK TOSUN'UN HOCASI SONUNDA KOVULDU

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Teknik Direktör Allardyce ile yollarını ayırdı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 14:00
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Premier Lig ekiplerinden Everton, Teknik Direktör Sam Allardyce'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Allardyce, Cenk'in devre arasında transfer edilmesi konusunda yoğun çaba sarf etmişti.

Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watford'u çalıştıran ve Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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