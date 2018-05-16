CENK TOSUN'UN HOCASI SONUNDA KOVULDU
Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Teknik Direktör Allardyce ile yollarını ayırdı.
Premier Lig ekiplerinden Everton, Teknik Direktör Sam Allardyce'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Allardyce, Cenk'in devre arasında transfer edilmesi konusunda yoğun çaba sarf etmişti.
Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watford'u çalıştıran ve Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar