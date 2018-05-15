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Cenk Tosun'un hocası için yolun sonu geldi

CENK TOSUN'UN HOCASI İÇİN YOLUN SONU GELDİ

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Teknik Direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollarını ayıracak.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 12:00
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İngiliz ekibi Everton, Teknik Direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.

İngiliz The Sun'ın haberine göre; son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.

1 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.

Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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