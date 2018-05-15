CENK TOSUN'UN HOCASI İÇİN YOLUN SONU GELDİ
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Teknik Direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollarını ayıracak.
İngiliz ekibi Everton, Teknik Direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.
İngiliz The Sun'ın haberine göre; son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.
1 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR
Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.
Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Gazze Çıkışı: İsrail Sınırları Aştı, Trump Alnına Kara Leke Sürdü
- 1960'ta Kaçak Kazıda Çıkarılıp Satılmıştı! Abd'deki Zeugma Parçaları Türkiye'ye Getiriliyor
- Hayrete Düşüren Kare: Elektrik Direği Evin Köşesinden Geçiyor!
- Eski Cıa Başkanı Kudüs Katliamı İçin Trump'ı Suçladı
- Selahattin Demirtaş İçin Dilekçe Verildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
- Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar