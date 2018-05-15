İngiliz ekibi Everton, Teknik Direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.

İngiliz The Sun'ın haberine göre; son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.

1 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.

Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.

Kaynak: haberinburada