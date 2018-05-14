CENK TOSUN'U OYUNDAN ÇIKARAN SAM ALLARDYCE'A TARAFTARDAN SERT TEPKİ: DEFOL
Everton'da taraftarlar, takımı 1-0 gerideyken Cenk Tosun'u oyundan çıkaran menajer Sam Allardyce'a, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in son haftasında oynadığı maçta West Ham United'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, 61'nci dakikada takımı 1-0 gerideyken oyunda çıkarak yerini Theo Walcott'a bıraktı.
TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Fanatik'in haberine göre; deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Everton taraftarı ise bu değişikliğin ardından menajer Sam Allardyce'a büyük tepki gösterdi.
Oyuncu değişikliğini ıslıklayan taraftarlar, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan Cenk de oyundan alınmasına çok sinirlendi.
Kaynak: haberinburada
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