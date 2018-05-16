CENK TOSUNLU EVERTON RESMEN DUYURDU
Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, PSV Teknik Direktörü Marcel Brands ile futbol direktörlüğü konusunda anlaştı.
Bu sezon Premier Lig'de istenilen performansı gösteremeyen Sam Allardyce ile yollarını ayıran Everton'da yeni teknik patronun kim olacağı merak konusu olmuştu.
PSV'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI
Teknik direktörlük öncesinde Everton yeni futbol direktörünü açıkladı.
PSV'nin teknik direktörü Marcel Brands, Everton'un yeni futbol direktörü oldu. Takımın yeni teknik direktörüne de Marcel Brands'ın karar vereceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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