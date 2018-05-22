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Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a mesaj var

CENK TOSUN'DAN CEDİ OSMAN'A MESAJ VAR

Milli futbolcumuz Cenk Tosun sosyal medya üzerinden Cedi Osman'a basketbol oynadığı görüntüleri yollayarak "Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var(7/10)3

Everton'da oynayan Milli futbolcu Cenk Tosun, basketbol oynadığı bir videoyu Twitter'dan paylaştı.

Tweet'ini Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'a "mention" yapan Cenk Tosun "Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" yazdı.

"IŞIK NE DEMEK ÇOK DAHA FAZLASI VAR"

Cedi Osman'ın bu tweet'e yanıtı gecikmedi.

Başarılı basketbolcu "Abi ışık ne demek çok daha fazlası var. Temmuzda benim akademiye beklerim. Bu yeteneği gençlerle paylaşman gerekir." yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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