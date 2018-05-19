Ara transfer döneminde Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş-Sivasspor maçını izlemek için Vodafone Park'taki yerini aldı.

Beşiktaş, Süper Lig 34. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Bu müsabaka öncesinde İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından soluğu İstanbul'da alan Cenk Tosun da, Vodafone Park'taki yerini aldı.

CENK TOSUN VODAFONE PARK'TAKİ YERİNİ ALDI

Sezonun son maçını izlemek üzere Vodafone Park'a gelen yıldız oyuncu, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer eski oyuncusu Tomas Sivok da Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Beşiktaş taraftarları Sivasspor maçı için Vodafone Park'a gelen Cenk Tosun'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Cenk Tosun ise taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada