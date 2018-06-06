CENGİZ ÜNDER'Lİ ROMA, ATALANTA'DAN BRYAN CRİSTANTE'Yİ TRANSFER ETTİ
Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, Atalanya'dan Bryan Cristante'yi 30 milyon euroya renklerine bağladı.
İtalya Serie A'da Roma, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'yi kadrosuna kattı.
ROMA ATALANTA'YA 30 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Roma'nın Bryan Cristante transferi için Atalanta'ya 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.
23 yaşındaki İtalyan orta saha, geçen sezon 4 milyon Euroya transfer olduğu Atalanta'da 47 maça çıkarken 12 gol ve 4 asist üretti.
Kaynak: haberinburada
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