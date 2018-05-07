İtalya Liginde 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Cagliari ile Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Roma karşılaştı. Karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

CENGİZ ÜNDER YİNE GOLÜNÜ ATTI!

Roma'ya kritik maçta galibiyeti getiren golü 15. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Maç 11'de başlayn ve 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, İtalya Liginde 7. golüne ulaştı.

ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Bu galibiyetin ardından Roma puanını 73'e yükseltirken, Cagliari 33 puanda kaldı.

İtalya Liginde gelecek hafta Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, 1 puan alması halinde şampiyon olacak lider Juventus'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada