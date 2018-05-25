CENAZELERE BİLE DOKUNAMIYORLAR, YAKALANANIN KURTULMA ŞANSI YOK
Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselirken, cenazeler özel koruyucu kıyafetlerle defnediliyor.
Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.
BÖLGEDEKİ HERKES MASKE TAKIYOR
Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Bölgedeki herkes maske takıyor. Yetkililer ölü sayısının 12'ye çıktığını, 8 kişinin tedavi altında olduğunu, 3 kişinin gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
ABD'li biyoteknoloji şirketleri, virüse karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirmeye çalışıyor ancak henüz bir aşı yok. Salgın Hastalıklar Hazırlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Koalisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada 25 milyon dolarlık bir bütçenin aşı için ayrıldığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.
İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.
En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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