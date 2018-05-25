Hollywood'u Sarsan İddia! Ünlü Oyuncu Sette Kadınları Taciz Etti
Fenomen Çiftten Üzücü Haber! Ayrılıyorlar
Trabzonspor'da Yerli Hoca Harekatı Resmen Başladı!
Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
Beşiktaş'ta Kıyıya Yanaşan Tekne İskeleye Çarptı: 3 Yaralı
Füze Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Hakkında İlk Açıklama!
Hoparlör, Çiftin Özel Sohbetini Kaydedip Arkadaşlarına Gönderdi
Türkiye Ve Abd Menbiç İçin Yol Haritasını Belirledi!
Mhp'nin Seçim Beyannamesinin Detayları Belli Oldu: Genel Af Ve Sınavsız Üniversite
Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
Cenazelere Bile Dokunamıyorlar, Yakalananın Kurtulma Şansı Yok
Putin'den Abd'ye S-400 Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Onu Cesaretlendirir
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Fenerbahçe Doğuş Zorlanmadan Yarı Finalde!
Bakan Müjdeyi Verdi: 10 Güne Kadar Rahatladığımızı Göreceksiniz!
Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Erdoğan Geleneği Bozmadı, Startı 'nene Hatun' Diyarından Verecek
Fetö'nün İtü Yapılanması Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
Almanya'dan Çok Tartışılacak Karar: Hdp İçin Yasağı Deldiler

Cenazelere bile dokunamıyorlar, yakalananın kurtulma şansı yok

CENAZELERE BİLE DOKUNAMIYORLAR, YAKALANANIN KURTULMA ŞANSI YOK

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselirken, cenazeler özel koruyucu kıyafetlerle defnediliyor.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Cenazelere Bile Dokunamıyorlar, Yakalananın Kurtulma Şansı Yok(8/10)4

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.

BÖLGEDEKİ HERKES MASKE TAKIYOR

Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgedeki herkes maske takıyor. Yetkililer ölü sayısının 12'ye çıktığını, 8 kişinin tedavi altında olduğunu, 3 kişinin gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

ABD'li biyoteknoloji şirketleri, virüse karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirmeye çalışıyor ancak henüz bir aşı yok. Salgın Hastalıklar Hazırlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Koalisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada 25 milyon dolarlık bir bütçenin aşı için ayrıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenazelere  Bile  Dokunamıyorlar  Yakalananın  Kurtulma  Şansı  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER