CEMİL BARLAS:ERDOĞAN'IN DİPLOMASINI FETÖ'CÜLER YOK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının konuşulduğu A Haber ekranlarında gazeteci Cemil Barlas, "FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında yeniden gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Cemil Barlas, A Haber ekranlarında yayınlanan programda Cumhurbaşkanı'nın diplomasının FETÖ tarafından yok edilmiş olabileceğini öne sürdü.
"ERDOĞAN'IN DİPLOMASINI YOK ETMİŞLER"
Programda, "FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler" ifadelerini kullanan Barlas'ın sözleri sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
Kaynak: haberinburada
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