CEM'DEN YENİ AŞKI DEFNE'YE 10 MİLYON TL'LİK LÜKS JEST
Cem Yılmaz'ın, Çeşme'de sahneye çıkmaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli için 10 milyon TL değerinde ev satın aldı.
Cem Yılmaz'ın, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli için ev aldığı iddia edildi. Komedyenin yeni aşk yuvası için 10 milyon TL ödediği öğrenildi.
DEFNE'YE JESTLER BİTMİYOR
Cem Yılmaz'ın, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli'ye jestleri bitmiyor. Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Komedyen, ilk olarak oyuncunun kızı Deren Talu'yu sinema projesinde oynatma sözü verdi. Yılmaz daha sonra, çiçeği burnundaki aşkı Samyeli'yle, 9 milyon TL'ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.
10 MİLYON TL'LİK EV
Komedyenin şimdi ise, Alaçatı Grande Beach'te sahne alacak sevgilisi için İzmir Hacımemiş'ten ev aldığı konuşuluyor. Yılmaz'ın sevgilisinin çalıştığı günlerde, kalması için aldığı eve ise 10 milyon TL ödediği öğrenildi. Çift mavi turu bitirdikten sonra, yaz aylarını yeni aşk yuvalarında gözlerden uzak yaşayacak.
Kaynak: haberinburada
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