CEM YILMAZ'IN ARABA YORUMU TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Vintaj arabam Merco ve ben!" notuyla klasik otomobiliyle poz verdi. Yılmaz'ın araba paylaşımının altına yanlış yazdığı esprili yorumu takipçilerinin diline düştü.
Son günlerde sevgilisi Defne Samyeli ile dillerden düşmeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Mercedes SL R107 model kırmızı klasik otomobiliyle fotoğraf paylaştı. Komedyen, araba fotoğrafının altına yazdığı notla takipçilerinin diline düştü.
"MERCO DEĞİL MERSO"
Fotoğrafın altına yazdığı " Vintaj arabam Merco ve ben! Merco.Merco ne ya."esprili notuna çoğu takipçisinden " "Abi merco değil merso denir ona" yorumları geldi.
AYAKKABISIYLA ARABASI TAKIM
Araba tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz'ın kırmızı Mercedes'iyle uyumlu ayakkabıları ve aracın plakasında oğlu Kemal'in baş harfini kullanması dikkat çekti. Kırmızı Mercedes'in arkasındaki 1 milyon 365 bin TL'lik Mercedes marka sarı cip isegözlerden kaçmadı. Fotoğraf kısa süre de birçok beğeni ve yorum aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Patates Fiyatlarının 2 Haftaya Kadar Düşmesi Bekleniyor
- Sağanak Yağış Sonrası Hastaneyi Su Bastı, Doktorlar Sel Nöbeti Tuttu
- İki Kez Oy Kullanan Kadının Fetö Bağlantısı Araştırılıyor
- Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından Böyle İntikam Aldı
- Profesörün Kız Öğrencilere Yönelik Skandal Tweet'i Gündemi Sarstı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar