CEM UZAN'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM
Cem Uzan, sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan'ı tebrik etti. Uzan, "Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyların yüzde 52.55'ini alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Erdoğan, böylelikle yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Fransa'da yaşayan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla geçici sonuçlara göre yüzde 52 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
- Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun Sözlerini Eleştirdi: Artık Umut Vermiyorsunuz
- İstanbullular Dikkat! Beklenen Kuvvetli Dolu Yağışı Başladı!
- Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
- Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar