Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan'ı tebrik etti. Uzan, "Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyların yüzde 52.55'ini alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Erdoğan, böylelikle yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Fransa'da yaşayan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla geçici sonuçlara göre yüzde 52 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada