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Cem Aşkını Haykırdı: Deli Gibi Severim
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Cem aşkını haykırdı: Deli gibi severim

CEM AŞKINI HAYKIRDI: DELİ GİBİ SEVERİM

Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, yeni aşkına İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Birtanem" şarkısını söyleyerek aşkını haykırdı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Cem Aşkını Haykırdı: Deli Gibi Severim(6/10)2

Arkadaşlarıyla Akatlar'da bulunan bir restoranda yemek yemeye gelen ikili, mekana Yılmaz'ın sarı renkteki cipiyle geldi. Yemek sonrası muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çiçeği burnunda çift, kaçmak yerine objektiflere poz verdi.

"DELİ GİBİ SEVERİM SENİ BEN"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazetecilerin "Hayırlı olsun ilişkiniz" sözlerine İmparator İbrahim Tatlıses'in "Birtanem" şarkısıyla karşılık verdi. Yılmaz, "Birtanem, deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma taç ederim birtanem" derken, Samyeli ise sadece gülümsemekle yetindi.

AŞKLARI BELGELENDİ

Ünlü komedyen, Samyeli ile Mercedes marka lüks cipine atlayıp yakın dostu Ozan Güven'in evine geçti. Günlerdir ilişkileriyle ilgili soruları geçiştiren çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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