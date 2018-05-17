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Çekyalı Tenisçi Karolina Pliskova, Hakem Kolduğunu Parçaladı

ÇEKYALI TENİSÇİ KAROLİNA PLİSKOVA, HAKEM KOLDUĞUNU PARÇALADI

Tenis sporunun hırçın kızı Çekyalı Karolina Pliskova, kaybettiği maç sonrası sinirlerine hakim olamadı ve raketiyle hakem koltuğunu parçaladı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Çekyalı Tenisçi Karolina Pliskova, Hakem Kolduğunu Parçaladı(9/10)5

Tenis sporunun haşarı kızı Karolina Pliskova yine kontrol edemediği öfkesiyle gündeme geldi.

Yenildiği maçın ardından raketiyle hakem koltuğunu parçalayan Pliskova, bu yılki diğer turnuvalara katılmama cezası aldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Çekyalı tenisçi daha sonra sosyal medya hesabından sporseverlerden özür diledi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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