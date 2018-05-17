ÇEKYALI TENİSÇİ KAROLİNA PLİSKOVA, HAKEM KOLDUĞUNU PARÇALADI
Tenis sporunun hırçın kızı Çekyalı Karolina Pliskova, kaybettiği maç sonrası sinirlerine hakim olamadı ve raketiyle hakem koltuğunu parçaladı.
Tenis sporunun haşarı kızı Karolina Pliskova yine kontrol edemediği öfkesiyle gündeme geldi.
Yenildiği maçın ardından raketiyle hakem koltuğunu parçalayan Pliskova, bu yılki diğer turnuvalara katılmama cezası aldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Çekyalı tenisçi daha sonra sosyal medya hesabından sporseverlerden özür diledi
Kaynak: haberinburada
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