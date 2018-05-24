ÇEKYA'DA GÖRÜLMEMİŞ FAİR PLAY ÖRNEĞİ
Çekya'da Lhota ve Chotíko takımları arasında oynanan maçta bir futbolcu, rakip defans oyuncusu ile kalecisinin yerde kaldığı sırada topu boş kaleye göndermek yerine auta attı ve büyük alkış topladı.
Çekya'da oynanan karşılaşmada futbolseverler görülmemiş bir fair play örneği ile karşı karşıaya kaldı.
Karlışmanın 57. dakikasında defansın arkasına atılan uzun topa hareketlenen forvet oyuncusu, onu engellemek isteyen defans ve kalecinin çarpışması sonucunda topu aldu ve boş kale ile karşı karşıya kaldı.
Bir an arkasına dönüp bakan futbolcu, rakip takım oyuncularının acılar içinde yerde kıvrandığını görünce hiç tereddüt etmeden topu auta gönderdi.
BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI
Genç futbolcunun gol atma imkanı olmasına rağmen topu fair play örneği göstererek auta göndermesi maçı izleyen taraftarlar tarafından büyük alkışla karşılandı.
Kaynak: haberinburada
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