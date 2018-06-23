ÇEÇENİSTAN, MUHAMMED SALAH'A FAHRİ VATANDAŞLIK VERDİ
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Mısır milli takımı futbolcusu Muhammed Salah'a onur vatandaşlığının verilmesi kararını imzaladı.
Telegram hesabından bilgi veren Kadirov, "Muhammed Salah, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşı! Tam olarak böyle! Bu gece büyük futbolcuya, Mısır milli takımı ve Liverpool üyesine yüksek unvanın verilmesi kararını imzaladım" diye yazdı.
Kararın kopyası ve rozet, Mısır milli takımı onuruna verilen yemek sırasında Salah'a sunuldu.
DÜNYA KUPASINDAN ELENDİLER
Mısır, 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubunda Uruguay'a 0-1 ve Rusya'ya 1-3 kaybettiği ilk iki maçın ardından play-off şansını yitirmişti. Takımın tek golünü penaltıdan Salah attı.
"Çeçenistan Cumhuriyeti onur vatandaşlığı" unvanı bir ödül ve cumhuriyette en az 20 yaş çalışan ya da bölgenin gelişimine büyük katkıda bulunan veya yerel halkın sevgisi ve saygısını kazanan kişilere veriliyor. Unvan, bir yıl içinde en fazla iki kişiye verilebilir.
Kadirov ayrıca Çeçen futbol kulübü Ahmat ile Mısır milli takımının zamanla bir dostluk maçına çıkma umudunu dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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