Spor Toto 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayıp yeniden Süper lige yükselen Çaykur Rizespor, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'-i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesislerinde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

31 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada