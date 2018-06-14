İstanbul Kağıthane'de kazaya karışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak büfeden içeri daldı. Büfede çay içen iki kişiyi altına alan araç sürücüsünün kazanın ardından darp edildiği görüntüler kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de kazaya karışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak büfeden içeri daldı. Büfede çay içen iki kişiyi altına alan araç sürücüsünün kazanın ardından darp edildiği görüntüler kameraya yansıdı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ BÜFEYE DALDI

İstanbul Kağıthane'de kazaya karışan iki araçtan biri iş yerinin içerisine daldı. Kaza anında iş yerinde bulunan 2 kişiyi altına alan araç sürücüsü, araç altında kalan müşteri tarafından darp edildi. Kaza anı ve sürücünün darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane'de bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden bir araca başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücülerinden biri, cadde üzerinde bulunan bir büfenin içerisinde daldı. Bu sırada büfe içerisinde oturarak çay içen 2 müşteri, büfeye dalan araç ile dondurma dolabı arasında sıkıştı.

Savrulan araç büfede çay içen müşterilere çarptı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ÇAY İÇEN İKİ MÜŞTERİYİ ALTINA ALDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazedelerden biri dükkan içerisinde dalan araç sürücüsüne saldırarak darp etti. Dükkan içerisinde bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde araç dükkana giriyor ve 2 kişiyi altına alıyor. Kazadan yara almadan kurtulan şahıslardan biri ise sürücüye dayak atıyor.

"MÜŞTERİLER TEZGAHA KADAR SAVRULDU"

Kaza anını anlatan dükkan sahibi Mustafa Can, "Kaza yapan iki araçtan biri direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana daldı. İçeride iki müşteri oturuyordu. Çarpmanın etkisiyle müşteriler tezgahın oraya kadar savruldu. Yaralı olan müşteriyi hastaneye gönderdik. Durumları iyi" dedi.

Kaynak: haberinburada