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ÇAVUŞOĞLU'NDAN İNGİLİZ GAZETECİYE TOKAT GİBİ SÖZLER


Çavuşoğlu'ndan İngiliz gazeteciye tokat gibi sözler
Tarih : 01 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan İngiliz Gazeteciye Tokat Gibi Sözler(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda programın İngiliz sunucusu Tim Sebastian'la tartıştı. Sunucu Sebastıan'ın sürekli sözünü kestiğini ve amaçlı sorular sorduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Böyle ropörtaj yapılmaz. Bana saygı duymuyorsunuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Solingen katliamının 25'inci yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılmak üzere gittiği Almanya'da Deutsche Welle kanalıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Söyleşi boyunca Çavuşoğlu ile Sebastian arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki bir soruya cevap verdiği sırada araya girip ikinci bir soru eklemek isteyen Sebastian'a tepki gösterdi.

"LÜTFEN SÖZÜMÜ KESMEYİN"

Çavuşoğlu, "Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz" dedi.

"EĞER KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORSANIZ..."

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı'nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz."

"BU İKİYÜZLÜLÜK DEĞİL Mİ?"

Gergin geçen söyleşide İngiliz gazeteci "Avrupa'da demokrasi eksikliğinden şikayet ediyorsunuz ama BM ülkenizde insan hakları ihlalleri olduğunu söylüyor. Bu iki yüzlülük değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

"BU SİZİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen Çavuşoğlu, şu cevabı verdi: "Hayır. Bu maalesef sizin iki yüzlülüğünüz. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Beğenseniz de beğenmeseniz de."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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