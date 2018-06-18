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ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: ASKERİMİZ MENBİÇ'İN İÇİNE KADAR GİRECEK


Çavuşoğlu duyurdu: Askerimiz Menbiç'in içine kadar girecek
Tarih : 18 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Çavuşoğlu Duyurdu: Askerimiz Menbiç'in İçine Kadar Girecek(9/10)5

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Münbiç bölgesine yönelik harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEĞİZ"

ABD ile belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda Münbiç içinde değiller ama Menbiç içine de gireceğiz. Bu yol haritasını burada uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi bu bölgelerden çıkarmaktır. Buraları kimlerin yöneteceğine dair beraber çalışacağız. Hayırlı olsun, hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Menbiç en kısa zamanda PKK ve YPG'den de temizlenir." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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