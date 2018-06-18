Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Münbiç bölgesine yönelik harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEĞİZ"

ABD ile belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda Münbiç içinde değiller ama Menbiç içine de gireceğiz. Bu yol haritasını burada uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi bu bölgelerden çıkarmaktır. Buraları kimlerin yöneteceğine dair beraber çalışacağız. Hayırlı olsun, hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Menbiç en kısa zamanda PKK ve YPG'den de temizlenir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada