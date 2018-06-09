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Çatışmada Yaralanmıştı Uzman Çavuş 16 Gün Sonra Şehit Oldu

ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI UZMAN ÇAVUŞ 16 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Tarih : 09 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Çatışmada Yaralanmıştı Uzman Çavuş 16 Gün Sonra Şehit Oldu(6/10)2

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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