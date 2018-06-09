ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI UZMAN ÇAVUŞ 16 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Kaynak: haberinburada
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