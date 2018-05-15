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Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
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Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı ABD'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap

ÇARŞAFLI KADINA HAKARET EDEN IRKÇI ABD'LİYE KASİYER KIZDAN ANLAMLI CEVAP

ABD'deki kafede çarşaflı Müslüman kadına hakaretler ederek ırkçılık yapan adam, kasiyer kadının kendisine hizmet vermeyi reddetmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap(7/10)3

ABD'nin California eyaletindeki bir kafede çalışan kasiyer kadın, çarşaflı bir kadına ırkçı sözler eden adama hizmet sunmayı reddetti.

"SENİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

Los Angeles'taki kafede karşılaştığı siyah çarşaf giyen kadına "Senin tarafından öldürülmek istemiyorum" diyen adamı, Müslüman kadın cep telefonu ile görüntüledi. "Dininizi sevmiyorum" diyen adam, kadına ve İslam'a hakaret etmeyi sürdürdü.

KASİYER KIZ GEREKEN CEVABI VERDİ

Kadının, "İnandığın dinin kitabı İncil'i oku" demesi üzerine aptallarla konuşmuyorum diyerek kadını aşağılamaya devam eden adama en güzel cevabı genç kasiyer verdi. Sıra nefret söyleminde bulunan adama gelince "Size servis yapmayacağım çünkü ırkçılara hizmet vermeyi reddediyorum" diyen kasiyer kızın cevabı üzerine afallayan adam kafeyi terk etmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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