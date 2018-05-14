CARİ AÇIK MART'TA BEKLENTİLERİ AŞARAK 4,8 MİLYAR DOLAR OLDU
Cari işlemler açığı, Mart'ta 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.
Cari işlemler dengesi, Mart ayında 4,8 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 4-4,1 milyar dolar seviyelerindeydi. 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.
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Kaynak: haberinburada
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