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Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu

CARİ AÇIK MART'TA BEKLENTİLERİ AŞARAK 4,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Cari işlemler açığı, Mart'ta 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu(5/10)1

Cari işlemler dengesi, Mart ayında 4,8 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 4-4,1 milyar dolar seviyelerindeydi. 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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