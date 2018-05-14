Cari işlemler açığı, Mart'ta 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, Mart ayında 4,8 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 4-4,1 milyar dolar seviyelerindeydi. 12 aylık açık ise 55,3 milyar dolar oldu.

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Kaynak: haberinburada