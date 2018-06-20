Ordu'da yanan evinin söndürme çalışmalarını çıplak ayaklarıyla izleyen yaşlı kadının hali görenlerin yüreğini burktu.

KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Kabadüz ilçesinde Nesibe Bayındır'a (73) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Her şeyin kül olduğu yangında çıplak ayaklarıyla söndürme çalışmalarını çaresizce izleyen Nesibe Bayındır'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR YETKİLERE HABER VERDİ

İlçenin Dağdelen semtinde yaşayan Nesibe Bayındır ve oğlu Ferda Bayındır'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ve Kabadüz Emniyet Amirli yetkililerine haber verdi.

HİÇBİR EŞYA KURTARILAMADI

Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda evdeki yangını söndürdü. Çıkan yangında evde büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken, hiçbir eşya kurtarılamadı.

İşte yürek yakan o görüntüler;

Kaynak: haberinburada