Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Cardiff City Premier Lige yükseldi, taraftar sahaya akın etti

CARDİFF CİTY PREMİER LİGE YÜKSELDİ, TARAFTAR SAHAYA AKIN ETTİ

Sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalan Cardiff City, Premier Lige yükselen ikinci takım oldu. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar sahaya akın etti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Cardiff City Premier Lige Yükseldi, Taraftar Sahaya Akın Etti(9/10)5

Wolverhampton Wanderers'tan sonra İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.

Fulham'ın Birmingham'a 3-1 mağlup olmasının ardından Cardiff City, sahasında ağırladığı Reading ile 0-0 berabere kalarak birinci lig biletini kaptı.

4 YIL SONRA PREMIER LİGE GERİ DÖNDÜLER

Galler ekibi Premier Lig'de en son 4 yıl önce mücadele etmişti.

Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County ise Premier Lig'e çıkan son takım olmak için play-off oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cardiff  City  Premier  Lige  Yükseldi  Taraftar  Sahaya  Akın  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER