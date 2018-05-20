Şampiyonluk Gecesinde Kebapçı Selahattin Sürprizi
Memur Olmak İsteyenler Müjde! Kamuya 20 Bin Personel Alınacak
Kızartma Yağlarından Ekonomiye 2,8 Milyon Liralık Destek
Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Kupa Hasreti 4 Sezona Çıktı
Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlı Görenleri Korkuttu
Cezaevi Arkadaşının Ninesini Boğazını Keserek Öldürdü
Herkes Şaka Sanıyordu Ama Yeni İşini Fotoğraf Paylaşarak Duyurdu
Hırsızlar, Şampiyonluk Gecesini Fırsat Bilip Lüks Siteye Girdi!
Şampiyon Galatasaray, Yeni Formasını Tanıttı
Motorin Ve Benzine Zam Geldi Ama Pompaya Yansımadı
Babası İnanmamıştı Ama O Başardı, Kendi Aracını Üretti
Saatlerce Bekliyorlar! Kuyruk 20 Kilometreye Ulaştı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi İçin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Kupayı Kaybeden Bayern Münih, Tayfun Korkut'u Yaktı
Cannes'da Dikkat Çeken Kare: 82 Kadın Olayı Protesto Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye 'man Adaları' Tekzipi
Merve'den Hande'yi Kızdıracak Hareket! Boşanmasına Rağmen Vazgeçmedi
Yürek Sızlatan Kare! Köpeğe Sarılan Çocuk, Tüm Gece Kaldırımda Uyudu
Erdoğan'ın Sürprizlerinden Biri Kenan Sofuoğlu Mu?

Cannes'da dikkat çeken kare: 82 kadın olayı protesto etti

CANNES'DA DİKKAT ÇEKEN KARE: 82 KADIN OLAYI PROTESTO ETTİ

Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne kadın jüri üyeleri ve oyuncuların cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak amaçlı yaptığı sessiz protesto damga vurdu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Cannes'da Dikkat Çeken Kare: 82 Kadın Olayı Protesto Etti(6/10)2

Festivalde verilen ödüllerin yanı sıta Cate Blanchett'in öncülük ettiği protesto dikkat çekti.

82 KADIN KIRMIZI HALI SESSİZCİ DURDU

Aralarında Jane Fonda, Salma Hayek, Marion Cotillard ve Kristen Steward gibi önemli yönetmen ve oyuncuların da bulunduğu 82 kadın, kırmızı halı üzerinde birlikte yürüyüp sessizce durarak sinema endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.

"KADIN OLARAK BENZERSİZ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYIZ"

Cate Blanchett, film endüstrisinin cinsiyet eşitsizliğinden bahsederek, "1946'da Cannes Film Festivali'nin ilk baskısından bu yana bu merdivenlere tırmandıran kadın yönetmenlerin sayısını temsil eden 82 kadınımız var. Aynı dönemde, bin 688 erkek yönetici bu aynı merdivenlere tırmandı" dedi. Protesto sonrası Fransız yönetmen Agnes Varda bir bildiri okudu. Varda, "Kadın olarak hepimiz kendi benzersiz zorluklarımızla karşı karşıyayız, ama bugün, bu merdivenlerde, kararlılığımızın ve ilerlemeye olan bağlılığımızın sembolü olarak birlikte duruyoruz" dedi.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİMLE KIRMIZI HALIDA DOLAŞTIĞIMI SÖYLEMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Aktör Amber Heard ve Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyüşe katılan diğer kadınlara verdiği desteği Twitter'da paylaştığı bir videoda dile getirdi. Heard paylaştığı videoda, "Bu akşam, bu sektörde ve tüm sektörlerde yaptığımız tüm çalışmaları anmakla kalmayıp aynı zamanda ne kadar ilerlememiz gerektiğini de vurgulamak için dayanışma içinde omuz omuza tüm kız kardeşlerimle kırmızı halıda dolaştığımı söylemekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cannes  Da  Dikkat  Çeken  Kare  82  Kadın  Olayı  Protesto  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER