Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne kadın jüri üyeleri ve oyuncuların cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak amaçlı yaptığı sessiz protesto damga vurdu.

Festivalde verilen ödüllerin yanı sıta Cate Blanchett'in öncülük ettiği protesto dikkat çekti.

82 KADIN KIRMIZI HALI SESSİZCİ DURDU

Aralarında Jane Fonda, Salma Hayek, Marion Cotillard ve Kristen Steward gibi önemli yönetmen ve oyuncuların da bulunduğu 82 kadın, kırmızı halı üzerinde birlikte yürüyüp sessizce durarak sinema endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.

"KADIN OLARAK BENZERSİZ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYIZ"

Cate Blanchett, film endüstrisinin cinsiyet eşitsizliğinden bahsederek, "1946'da Cannes Film Festivali'nin ilk baskısından bu yana bu merdivenlere tırmandıran kadın yönetmenlerin sayısını temsil eden 82 kadınımız var. Aynı dönemde, bin 688 erkek yönetici bu aynı merdivenlere tırmandı" dedi. Protesto sonrası Fransız yönetmen Agnes Varda bir bildiri okudu. Varda, "Kadın olarak hepimiz kendi benzersiz zorluklarımızla karşı karşıyayız, ama bugün, bu merdivenlerde, kararlılığımızın ve ilerlemeye olan bağlılığımızın sembolü olarak birlikte duruyoruz" dedi.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİMLE KIRMIZI HALIDA DOLAŞTIĞIMI SÖYLEMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Aktör Amber Heard ve Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyüşe katılan diğer kadınlara verdiği desteği Twitter'da paylaştığı bir videoda dile getirdi. Heard paylaştığı videoda, "Bu akşam, bu sektörde ve tüm sektörlerde yaptığımız tüm çalışmaları anmakla kalmayıp aynı zamanda ne kadar ilerlememiz gerektiğini de vurgulamak için dayanışma içinde omuz omuza tüm kız kardeşlerimle kırmızı halıda dolaştığımı söylemekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada