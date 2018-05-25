CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER SÖYLEYEN AHMET MARANKİ İFADEYE ÇAĞRILDI
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki'ye ifade tebligatı çıkarttı.
Ahmet Maranki Akit TV'de katıldığı programda, "Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran'da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." dedi.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine Ahmet Maranki hakkında 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Bir çok vatandaş da Ahmet Maranki ve AKİT TV hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Maranki'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Maranki'nin önümüzdeki günlerde ifadeye gideceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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