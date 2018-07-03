CANLI YAYINDA PATLADI: DOKUNULMAZLIK VEKİLLERİN DEĞİL ÇOCUKLARIN OLMALI
Show TV ana haber spikeri Ece Üner'in canlı yayında minik Leyla'nın ölüm haberini sunarken kendine hakim olamadı. İçinden geçenleri canlı yayında aktaran ünlü spikerin videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Üner, Dokunulmazlık vekillerin değil, çocukların olmalıdır" dedi.
"DOKUNULMAZLIK VEKİLLERİN DEĞİL ÇOCUKLARIN OLMALIDIR"
Ece Üner, sinirlerine hakim olamayarak, "Bir inasana, 'kızın öldü' nasıl denir. Biri Eylül iken melek oldu. Biri Leyla iken melek oldu. Biz ise onlar melek oldukça içimizdeki şeytanlarla baş başa kaldık. Bu çağdan nefret ettik. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu namussuz bir çağ bu. Bu cellatlarla çocukların birlikte yaşadığı bu çağa anca cehennem denir. Böyle bir çağda dokunulmazlık çocukları koruyamayan bir meclisin vekillerinin değil, çocukların olmalıdır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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